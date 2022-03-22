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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اكثر من 275 الف غارة على محافظات الجمهورية اليمنية تم رصدها خلال 7 سنوات ماضية

275 الف غارة لتحالف العدوان السعودي على اليمن

المؤتمرنت -
275 الف غارة لتحالف العدوان السعودي على اليمن
شن طيران العدوان السعودي اكثر من 275 الف غارة على محافظات الجمهورية اليمنية تم رصدها خلال 7 سنوات ماضية، منذ بدء عمليات العدوان في 26 مارس 2015م.

وكشف احصائيات رسمية تعرض اليمن لآلاف الغارات خلال الأشهر الأولى من العدوان لم يتم رصدها، وقدر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع معدل الغارات بما بين مائة إلى 400 غارة جوية يومياً.

ولفت إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلى تدمير الأعيان الخاصة والعامة، وتدمير منازل اليمنيين على رؤوسهم في عدوان غادر لم يراع أي حرمة.








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