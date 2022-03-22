المؤتمرنت -

تحذير هام .. إطلاق صفارات الإنذار المبكر بصنعاء

أُطلقت صفارات الإنذار المبكر في السائلة الرئيسية بأمانة العاصمة عصر اليوم، لتحذير المواطنين وسائقي المركبات من السير في السائلة نتيجة السيول القادمة من المناطق المحيطة بالعاصمة.



وحذرت مصلحة الدفاع المدني المواطنين وسائقي المركبات من العبور في السائلة وممرات ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم.



ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، إلى عدم التواجد في مجاري السيول والوديان أثناء هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة .



وتوقع هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً.



وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات لحج، البيضاء وشبوة خلال فترتي الظهيرة والمساء وقد تشمل أجزاء من السواحل الغربية، سهل تهامة والمناطق الداخلية المحاذية له.



كما توقع المركز تواجد عوالق ترابية خفيفة على أجزاء من المناطق الجبلية والصحراوية والسهول الساحلية, وكذلك شابورة مائية وضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية.



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية والهضاب الداخلية والطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب وجود العوالق الترابية، والشابورة المائية والضباب والسحب المنخفضة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت كميتها في بعض محطات الرصد الجوي في إب : 2.4 ملم , عمران : 0.2 ، لافتاً إلى أن أمطاراً متفرقة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوية .

