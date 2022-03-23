المؤتمرنت -

العدوان يحتجز رابع سفينة بنزين إسعافية

إحتجز تحالف العدوان السعودي سفينة البنزين الإسعافية الثالثة "سندس" لتضييق الخناق على الشعب اليمني.



وأوضح الناطق باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة البنزين الإسعافية الثالثة "سندس" التي تحمل 32 ألف و331 طن من البنزين.



وأشار المتوكل إلى أن تحالف العدوان احتجز السفينة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة .. لافتا إلى أن عدد السفن النفطية المحتجزة ارتفع إلى أربع سفن.



وكانت شركة النفط اليمنية أعلنت أمس وصول السفينة (مليحة) تحمل 4,222 طن من مادة ‎الديزل تابعة للأمم المتحدة .

مشيرا إلى قام تحالف العدوان باحتجاز سفينة البنزين الإسعافية الثانية "سي ادور" بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".

