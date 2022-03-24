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بتكليف من رئبس المؤتمر ...الشريف يطمئن على صحة ابو علي

بتكليف من رىئس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس قام الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشبخ خالد عبدالوهاب الشريف صباح اليوم الخميس بزيارة عضو اللجنة العامة للمؤتمر عضو مجلس النواب الشيخ زيد ابو علي والاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية .



ونقل الأمين العام المساعد الى ابي علي تحيات رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس وتمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة عمله البرلماني والتنظيمي في القريب العاجل .





من جانبه طمأن عميد البرلمانيين اليمنيين زيد ابو علي الشريف على وضعه الصحي مؤكدا أنه في تحسن مستمر ؛ معبرا عن شكره لرئيس المؤتمر على اهتمامه ومتابعته لوضعه الصحي وللأمين العام المساعد الشيخ خالد الشريف على زيارته مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على قيادات المؤتمر الوفية التي تتابع وتهتم بكوادر وقيادات التنظيم بشكل مستمر .