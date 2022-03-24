المؤتمرنت -

قناة اليمن اليوم تبث ندوة الصمود الوطني التاسعة مساء اليوم

ستقوم قناة اليمن اليوم الفضائية وإذاعة يمن أف أم ببث الندوه الخاصه بذكرى يوم الصمود الوطني، التي اقامها المؤتمر الشعبي العام في معهد الميثاق.



الليله في تمام الساعه التاسعه مساء على شاشة اليمن اليوم وإذاعة يمن أف أم من صنعاء.



المتحدثون:



* الأستاذة : فاطمة الخطري الأمين العام المساعد.



*الاستاذ : احمد غالب الرهوي - عضو اللجنة العامة



*الفريق : جلال الرويشان - عضو اللجنة العامة



*الاستاذ : طارق الشامي - رئيس الدائرة الاعلامية



*الدكتور : بشير العماد - رئيس دائرة الرقابة التنظيمية



*الاستاذ : عبدالملك الفهيدي - رئيس المركز الإعلامي



*الدكتور : مجاهد اليتيم - عضو الأمانة العامة