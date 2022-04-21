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المؤتمر نت - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم انخفض بنحو 25 في المائة الأسبوع الماضي، في استمرار للانخفاض منذ نهاية مارس الماضي

تراجع إصابات ووفيات كورونا حول العالم بـ25%

المؤتمرنت -
تراجع إصابات ووفيات كورونا حول العالم بـ25%
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم انخفض بنحو 25 في المائة الأسبوع الماضي، في استمرار للانخفاض منذ نهاية مارس الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة، في تقرير أسبوعي لها، القول: إنه تم الإبلاغ عن نحو 5.59 مليون حالة إصابة ما بين 11 و17 أبريل، أي أقل بنسبة 24 في المائة عن الأسبوع السابق عليه.. كما انخفض عدد بلاغات الوفيات بنسبة 21 في المائة إلى 18215.

وأضافت المنظمة: إن الإصابات الجديدة انخفضت في أنحاء العالم، وإن كانت نسبتها 2 في المائة فقط في الأمريكتين.








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