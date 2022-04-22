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رئيس المؤتمر يعزي الشيخ مطهر الجنيد بوفاة زوجته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ مطهر أحمد الجنيد رئيس فرع المؤتمر بمديرية جبل راس محافظة الحديدة، في وفاة زوجته.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ مطهر الجنيد وأبنائه وبقية أفراد الأسرة وآل الجنيد جميعاً في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "