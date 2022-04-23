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المؤتمر نت - حذّر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية، ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار،

توقعات بهطول أمطار رعدية على 13 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار رعدية على 13 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

حيث توّقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز، وأجزاء من محافظات الضالع، لحج، البيضاء وأبين، خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأكد ارتفاع درجات الحرارة نهاراً على الصحارى، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و40 درجة مئوية، ورياح نشطة إلى قوية غرب خليج عدن ومدخل باب المندب، والجزء الجنوبي من البحر الأحمر، تصل أعلى سرعة لها إلى 30 عقدة.

كما توّقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل محافظتي حضرموت والمهرة، والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأجزاء من السواحل الجنوبية، وأرخبيل سقطرى.

ونبّه المركز المواطنين، في المناطق المتوقّع هطول الأمطار عليها، إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذّر سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الطينية والصخرية، ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار، أو عند تشكّل الضباب والشابورة المائية.

كما نبّه المواطنين في المناطق الصحراوية أو الذاهبين إليها من ارتفاع درجات الحرارة نهاراً، وكذا الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطرب البحر وارتفاع الموج.

وكانت بعض محطات الرصد الجوي رصدت، خلال ـ 24 ساعة الماضية، كمية الأمطار التي هطلت على المحويت: 5.3، وحجة : 0.4، في حين هطلت أمطار رعدية متفرقة، خلال الــ24 ساعة الماضية، على المرتفعات الجبلية الشمالية والغربية من البلاد، وكانت معظمها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي، جعلها الله أمطار خير وبركة.








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