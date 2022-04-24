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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اضطرابات جوية جديدة ستشهدها اليمن خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وحبات البرد

الفلكي الشوافي يحذر من حالة ماطرة تؤثر على اليمن

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يحذر من حالة ماطرة تؤثر على اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن اضطرابات جوية جديدة ستشهدها اليمن خلال الساعات المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وحبات البرد.

وتوقع الشوافي تأثر اليمن بحالة من اضطراب الطقس ماطرة ما قد يزيد من توسع هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى الغزيرة على بعض المناطق.

وأوضح الفلكي الشوافي أن يوم الاحد تبدأ توسع الامطار غرب اليمن ومن الاثنين الى الثلاثاء تتوسع اكثر نحو شرق اليمن ومع نهاية الشهر متوقعاً ان يكون الهطول قد غطى من 60 الى 80% من المناطق اليمنية.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن معظم هطول الأمطار سيكون على المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية والمناطق المحاذية لها.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول وإنخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات. محذراً من اشتداد الحالة الجوية نهاية رمضان حيث يبلغ التسوق والنقل والسفر ذروته.








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