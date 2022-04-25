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أخبار
المؤتمر نت -

ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة

المؤتمرنت -
ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة
فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية، وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002، بحسب فرانس 24.

وأظهرت التقديرات فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان.


ونستعرض معكم أهم محطات وتواريخ هامة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى رئاسة فرنسا على النحو التالى :




14 مايو 2017

تسلم إيمانويل ماكرون السلطة من سلفه فرانسوا هولاند

عرف الفرنسيون ماكرون وزيرا شابا للاقتصاد

ليصبح بعد ذلك ثامن رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة

18 يونيو 2017

حزب إيمانويل ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان

19 يوليو 2017

رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون



25 أبريل 2018

ماكرون يلقى خطابا أمام الكونجرس باللغة الإنجليزية

18 يوليو 2018

تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون

نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهرا

لينتهى الأمر بإقالته من مهام منصبه

28 أغسطس 2018

استقالة وزير الانتقال البيئي الفرنسى نيكولا هولو

والذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا



17 نوفمبر 2018

مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"

1 ديسمبر 2018

شكل ذلك اليوم منعرجا خطيرا فى رئاسة ماكرون

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة

وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم

طالت الأثاث والأعمال الفنية


15 يناير2019

من أجل إخماد نار الأزمة الاجتماعية والسياسية مع حركة "السترات الصفراء"

أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء الأزمة

15 أبريل 2019

النيران تلتهب بكاتدرائية نوتردام في باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين

5 ديسمبر 2019

تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد




16 مارس 2020

ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا


6 أغسطس 2020

ماكرون يزور بيروت بعد انفجارهز ميناء العاصمة اللبنانية

17 نوفمبر 2020

تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل

20 يناير 2021

ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلي منجلى

وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957




1 يناير 2022

فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى

17 فبراير 2022

فرنسا تغادر مالى بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب

وذلك بطلب وضغط من المجلس العسكرى الحاكم.

24 فبراير 2022

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا

ليرفض ماكرون بشدة العدوان الروسى على أوكرانيا

24 أبريل 2022

ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية
(اليوم السابع المصرية)








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