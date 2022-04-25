المؤتمرنت -

ماكرون رئيسا لولاية ثانية.. محطات وتواريخ هامة

فاز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (44 عاما) بولاية ثانية بحصوله على 58.2 بالمئة من الأصوات مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته زعيمة "التجمع الوطنى" مارين لوبان (53 عاما)، وفق تقديرات أولية، وأصبح ماكرون أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك فى 2002، بحسب فرانس 24.



وأظهرت التقديرات فوز الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مساء الأحد بولاية ثانية بتحقيقه 58.2 بالمئة من الأصوات فى الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية مقابل 41.8 بالمئة لمنافسته مارين لوبان.





ونستعرض معكم أهم محطات وتواريخ هامة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى رئاسة فرنسا على النحو التالى :









14 مايو 2017



تسلم إيمانويل ماكرون السلطة من سلفه فرانسوا هولاند



عرف الفرنسيون ماكرون وزيرا شابا للاقتصاد



ليصبح بعد ذلك ثامن رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة



18 يونيو 2017



حزب إيمانويل ماكرون يفوز بغالبية المقاعد فى الغرفة السفلى من البرلمان



19 يوليو 2017



رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن استقالته بسبب أزمة مع ماكرون







25 أبريل 2018



ماكرون يلقى خطابا أمام الكونجرس باللغة الإنجليزية



18 يوليو 2018



تفجر قضية ألكسندر بينالا، الحارس الشخصى السابق للرئيس ماكرون



نشرت صحيفة "لوموند" فيديو يظهر فيه وهو يعتدى على متظاهرا



لينتهى الأمر بإقالته من مهام منصبه



28 أغسطس 2018



استقالة وزير الانتقال البيئي الفرنسى نيكولا هولو



والذى شكل صدمة لماكرون بسبب شعبيته الكبيرة فى فرنسا







17 نوفمبر 2018



مظاهرات ضخمة فى فرنسا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود



لتكون نقطة بداية حركة "السترات الصفراء"



1 ديسمبر 2018



شكل ذلك اليوم منعرجا خطيرا فى رئاسة ماكرون



اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرى "السترات الصفراء" والشرطة



وتعرض قوس النصر إلى أعمال تخريب ونهب منظم



طالت الأثاث والأعمال الفنية





15 يناير2019



من أجل إخماد نار الأزمة الاجتماعية والسياسية مع حركة "السترات الصفراء"



أعلن إيمانويل ماكرون عن "حوار وطنى كبير" لإنهاء الأزمة



15 أبريل 2019



النيران تلتهب بكاتدرائية نوتردام في باريس وسط ذهول وصدمة الفرنسيين



5 ديسمبر 2019



تم إطلاق حركة إضراب عمالية واسعة ضد خطة إصلاح معاشات التقاعد









16 مارس 2020



ماكرون يعلن حزمة إجراءات لاحتواء جائحة كورونا





6 أغسطس 2020



ماكرون يزور بيروت بعد انفجارهز ميناء العاصمة اللبنانية



17 نوفمبر 2020



تظاهرات فى فرنسا احتجاجا على مناقشة البرلمان مشروع قانون الأمن الشامل



20 يناير 2021



ماكرون يعترف بمسئولية فرنسا عن مقتل موريس أودان وعلي منجلى



وذلك خلال معركة الجزائر بين عامى 1956 و1957









1 يناير 2022



فرنسا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى



17 فبراير 2022



فرنسا تغادر مالى بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهاب



وذلك بطلب وضغط من المجلس العسكرى الحاكم.



24 فبراير 2022



الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يعلن الحرب على أوكرانيا



ليرفض ماكرون بشدة العدوان الروسى على أوكرانيا



24 أبريل 2022



ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية

(اليوم السابع المصرية)

