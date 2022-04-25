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المؤتمر نت - سائقي المركبات في المناطق الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة

تنبيه هام .. رصد كمية الأمطار في 3 محافظات

المؤتمرنت -
تنبيه هام .. رصد كمية الأمطار في 3 محافظات
دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية هطول زخات من الأمطار قد تصل حد الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالا حتى لحج جنوبا.

وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقا بشكل أخف إلى أجزاء من صحاري صعدة والجوف ومأرب وشبوة وكذلك إلى جبال وهضاب أبين وشبوة وحضرموت وغربا باتجاه أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي.

وذكر المركز أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على سواحل حضرموت والمهرة وسقطرى.

ونبه المركز المواطنين، خاصة سائقي المركبات في المناطق الآنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة و التهور باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والأمطار الغزيرة.

ونصح المركز المواطنين في تلك المناطق بمتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بكافة أنواعها، حاثا على الاستفادة من كميات الأمطار الهاطلة على المستوى الأسري والمجتمعي.

وحسب وكالة الانبا اليمنية (سبأ) فقد أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي كانت على النحو التالي: حجة : 4.6 ، المحويت : 3.4، ذمار : 2.6 في حين هطلت أمطار متفرقة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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