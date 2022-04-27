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المؤتمر نت - جدد المركز الوطني للأرصاد دعوته للمواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة

تحذير من السيول.. أمطار غزيرة في 8 محافظات

المؤتمرنت -
تحذير من السيول.. أمطار غزيرة في 8 محافظات
جدد المركز الوطني للأرصاد دعوته للمواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته التحذيرية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتكون أكثر غزارة على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع وأبين.

وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من صحاري صعدة، الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت .. متوقعا أيضا هطول أمطار متفرقة على سواحل عدن، أبين، شبوة، حضرموت و سقطرى.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية .. حاثا على عدم استخدام الهواتف النقالة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.

ودعا إلى عدم المجازفة والتهور باجتياز السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه سائقي المركبات بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والأمطار الغزيرة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي سجلت على النحو التالي:- تعز : 48.7 ، ذمار : 26.4، السدة-إب : 21.1، بعدان- إب : 16.2، الجوف : 4.6، المعافر-تعز : 0.7 ، إب : 0.5، في حين هطلت أمطار رعدية متفرقة بعضها شديدة الغزارة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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