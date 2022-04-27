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المؤتمر نت - العدوان يرتكب 97 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يرتكبون 97 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يرتكبون 97 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 97 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 36 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، والحديدة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق عملية تسلل لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الرفصة بمديرية الصلو في محافظة تعز.

وذكر المصدر أن أنه تم رصد 11 خرقاً بقصف مدفعي، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، تعز والجوف، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال مدينة باقم بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي أيضاً مواقع الجيش واللجان الشعبية المزرق وغرب حرض بمحافظة حجة، كما استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع أبطال الجيش واللجان في مديرية الصلو بمحافظة تعز.

وأفاد المصدر بأن مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجدافر ووادي حلحلان بمحافظة الجوف، تعرضت لقصف مدفعي مكثف لمرتزقة العدوان.

كما أكد المصدر تسجيل 49 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز وصعدة والجوف والضالع وجبهات ما وراء الحدود.








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