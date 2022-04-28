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المؤتمر نت - بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم الاربعاء صرف النصف الثاني من معاش شهر

بشرى سارة للمتقاعدين المدنيين.. بدء صرف نصف معاش أغسطس 2018

المؤتمرنت -
بشرى سارة للمتقاعدين المدنيين.. بدء صرف نصف معاش أغسطس 2018
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات يوم الاربعاء صرف النصف الثاني من معاش شهر أغسطس ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين ، عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة و المحافظات.

ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ابراهيم احمد الحيفي الإخوة المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة لاستلام المعاش .

واشار إلى أن جميع الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية للبريد، استكملت، من اجل البدء بعملية الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء.

ونوه بكل الجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز كل الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، فضلآ عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي ادت الى ازمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والإنسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف الدائم عن معاناتهم بسبب الحصار المفروض على البلاد من قبل دول العدوان، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها .








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