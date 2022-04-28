المؤتمرنت -

قوى العدوان ومرتزقته يرتكبون 141 خرقاً للهدنة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 141 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرق تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، صعدة، وتعز والضالع وجبهات ما وراء الحدود.



وأكد المصدر رصد خرق لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في جبل نصيب البئر بالمشجح في صرواح بمحافظة مأرب، كما تم رصد خرقا بتسلل مجموعة من المرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في المجاشعة غرب وادي حمر بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.



وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 16 خرقاً بقصف مدفعي، في محافظات مأرب وحجة وصعدة والجوف، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف منازل المواطنين في قرية الزور وباتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والعكد بمحافظة مأرب.



كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية غرب حرض بمحافظة حجة.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الشهلاء بمنطقة المزاريق بمحافظة الجوف.



كما أكد المصدر تسجيل 87 خرقاً بإطلاق نار وأعمال قنص وتمشيط بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز صعدة، حجة، الضالع وجبهات ما وراء الحدود.