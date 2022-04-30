المؤتمرنت -

الأرصاد يتوّقع هطول أمطار على مناطق متفرقة

توّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد شرقاً إلى أجزاء من صحاري صعدة، الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت، وتكون أكثر غزارة على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، الحديدة، ريمة، إب، تعز، لحج، والمهرة.



كما توّقع المركز هطول أمطار متفرقة على سواحل عدن، أبين، شبوة، حضرموت وسقطرى.



وحذر المركز المواطنين، في المناطق المذكورة بأخذ الاحتياطات اللازمة ونصح بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات مياه الأمطار وعدم المجازفة والتهور باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار.



ونبه سائقي المركبات بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والأمطار الغزيرة، وعدم استخدام الهواتف النقالة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار الطويلة أثناء العواصف الرعدية.



ونصح المركز الوطني للأرصاد بمتابعة النشرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بكافة أنواعها لمعرفة التغيرات في الطقس.



وأشار المركز إلى كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وسجلتها بعض محطات الرصد الجوي ذمار : 44.5، ريمة : 26، إب : 18.2، المحويت : 18.2، حجة : 17، صنعاء - حده : 11، سقطرى : 3.2.



كما بلغت الكمية المقاسة من الهطولات في محطة مطار صنعاء الدولي 2.0 ملم وفي السدة محافظة إب 1.2 ملم، وهطلت أمطار رعدية خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله سقيا خير وبركة.

