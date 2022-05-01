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الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :

الاخ الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يطيب لي باسمي ونيابة عن أعضاء الامانة العامة ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر، وأنصاره وحلفائه، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نسال الله العلي العظيم أن لا تعود إلا وقد تحقق لشعبنا العظيم الصامد والصابر النصر والسلام.

كما ننتهز هذه المناسبة الدينية العظيمة، لنجدد التأكيد بأن قيادتكم الحكيمة مصدر فخر واعتزاز لكافة منتسبي وأنصار المؤتمر الشعبي العام، بل لكل الوطنيين ، فقد تحملتم القيادة في ظروف معقدة داخلياً وخارجياً واستطعتم الحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته رغم المؤامرات التي كانت تستهدفه، وفي الوقت نفسه جسدتم مواقف المؤتمر بالانحياز الى صف الوطن والشعب ضد العدوان الغاشم والحصار الجائر من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات ومن يقف خلفهما ومعهما وهو ما يجعلنا في الأمانة العامة نفخر بهذه المواقف التنظيمية والوطنية ونؤكد التزامنا بها خلف قيادتكم .

ختاماً.. أكرر التهاني والتبريكات لكم بحلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كافة ابناء شعبنا اليمني العظيم الصامد في وجه العدوان في عموم الوطن، سائلاً الله العلي القدير الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وان يمن على الجميع بالصحة والعافية.



وكل عام وانتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بخير.

أخوكم/

غازي احمد على محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام