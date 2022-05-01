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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 117 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية،

117 خرقاً جديدا للهدنه من قوى العدوان

المؤتمرنت -
117 خرقاً جديدا للهدنه من قوى العدوان
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 117 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 50 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات حجة، الجوف، صعدة وجبهات ما وراء الحدود والحديدة.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في قصة السديس والسكينة والديوان في منطقة نجران.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 16 خرقا بقصف صاروخي مدفعي، حيث تم استهداف مواقع الجيش واللجان الشعبية بأربعة صواريخ كاتيوشا في محافظة الجوف.

في حين استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن بمحافظة صعدة، ومواقع الأبطال في حرض والمزرق بمحافظة حجة وكذا مواقع الجيش واللجان في الصرح والبقاع والماجدات بجبهات ما وراء الحدود، ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في الخسف بمحافظة الجوف.

كما أكد المصدر تسجيل 48 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف وصعدة وحجة والضالع وجبهات الحدود.








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