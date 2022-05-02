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أكدوا مجددا وقوفهم خلف قيادته .. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل الشيخ صادق امين ابو راس عدداً من الاتصالات وبرقيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443 هجرية من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات .



وعبر المهنئون من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتزازهم وتثمينهم الكبير للأدوار الوطنية والمواقف الشجاعة للشيخ صادق أمين أبو راس في مختلف المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن.



مشيدين بقيادته الحكيمة لشئون المؤتمر الشعبي العام في مرحلة عاصفة ومعقدة وعدوان غاشم وحصار جائر على اليمن، جسد فيه المناضل ابو راس واحدة من صور الإيثار والفداء والتضحية، ملتزما بمبادئ وقيم وأهداف الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر الشعبي العام السياسية.



وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات تأكيدهم الوقوف خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس ونوابه والأمانة العامة المنتخبة في صنعاء،



وفيما عبرت قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام عن شعورها بالفخر والاعتزاز بمواقف المؤتمر وإنحيازه الدائم والثابت إلى صفوف الشعب اليمني والقوى المواجهة للعدوان، جددت التأكيد على الوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .

كما عبّر رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات بأسمائهم ونيابة عن أعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر في محافظات الجمهورية عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1443هجرية.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة بالخير والبركات والصحة والعافية، والنماء والأمن والاستقرار للوطن الغالي.