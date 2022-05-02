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المؤتمر نت - بعثت هيئات المؤتمر الشعبي العام (النيابية- الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) برقيات تهانِ إلى الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443 هجرية .

اشادت بمواقفه وقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر

المؤتمرنت -
اشادت بمواقفه وقيادته الحكيمة .. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الفطر
بعثت هيئات المؤتمر الشعبي العام (النيابية- الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) برقيات تهانِ إلى الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443 هجرية .

وفي البرقيات عبرت هيئات المؤتمر عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية أن يعيده الله على بلادنا (اليمن)، باليُمن والخير والبركات.

وقالت هيئات المؤتمر :" إننا ونحن نحتفي بهذه المناسبة الدينية العظيمة في ظل العدوان الغاشم على بلادنا وللعام السابع على التوالي لنؤكد لكم ان نظل على مبادئنا ثابتين في مواجهة العدوان وكل صور واشكال المؤامرات التي تستهدف الوطن والمؤتمر على حدٍ سواء.."

وفيما اشادت بالقيادة الحكيمة والمواقف الوطنية والنضالية لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس ، جدد هيئات المؤتمر تأكيد وقوفها خلف قيادة المؤتمر السياسية السياسية ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس ونوابه، معبرة عن تأييدها لتوجهات قيادة المؤتمر الهادفة إلى إعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته.


وقالت هيئات المؤتمر بأن الشيخ صادق امين ابو راس سيظل رمزاً للنضال والصمود والتضحيات، ومصدر فخرٍ لكل أبناء الشعب اليمني، مجددين التأكيد على وقوفهم في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره .

كما حيّت هيئات المؤتمر " الصمود الاسطوري لشعبنا اليمني العظيم الذي يقدم اروع صور التلاحم في مواجهة هذا العدوان الظالم والحصار الجائر على اليمن واليمنيين".

سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على " أبناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام" وقد تحقق لليمن واليمنيين النصر المؤزر على تحالف العدوان ورموزه وأدواته..








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