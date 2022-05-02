المؤتمرنت -

الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

رفع الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس جاء فيها :



الاخ الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية وبعد

يسرني ان اهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذه المناسبة الدينية العظيمة ومن خلالكم اهنىء كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية .

وأنها لمناسبة لنجدد لكم التأكيد على وقوفنا والتفافنا خلف قيادتكم الحكيمة للمؤتمر الشعبي ونجاحكم في التعبير عن مواقفه وتجسيدها وطنيا وتنظيميا بالشكل الذي يليق بالمؤتمر كتنظيم وطني الهوى والهوية .

نجدد تهانينا لكم بهذه المناسبة سائلين الله أن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية .



اخوكم الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر