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أخبار
المؤتمر نت - دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية

الارصاد يصدر تحذير جديد

المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد
دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين، في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية المواطنين من المجازفة باجتياز الأدوية ومجاري السيول وتجمعات المياه أثناء وبعد هطول الأمطار وأثناء العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.

ونبه سائقي المركبات بأخذ الحيطة والحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو هطول الأمطار في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها.

وأوضح المركز أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر، وغائمة جزئياً أثناء النهار والفرصة مهيئة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد إلى مرتفعات الهضاب الداخلية وذلك في فترة ما بعد الظهر.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية تمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل اقصى سرعة لها 20 عقدة على الساحل الشرقي.

وتوّقع المركز طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، بالمناطق الصحراوية، حاراً نهاراً، ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء منها، والرياح خفيفة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 18 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.








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