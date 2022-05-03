الثلاثاء, 03-مايو-2022 الساعة: 01:52 م - آخر تحديث: 01:08 م (08: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر يكتب : يوم‮ ‬الصمود‮ ‬اليماني‮ ‬
بقلم‮/ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬الموتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اليمن بين السياسي والمنجّم!
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الإعلاميون‮ ‬في‮ ‬يوم‮ ‬عيدهم‮.. ‬غير
شوقي‮ ‬شاهر
الشهيد الصماد.. عنوان التضحية والفداء
بقلم الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس
السعودية تُعيِّن مجلساً رئاسياً لإدارة المناطق اليمنية الواقعة تحت احتلال دول العدوان
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر فاطمة الخطري جاء فيها

قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

المؤتمرنت -
قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر فاطمة الخطري جاء فيها :

الشيخ المناضل /صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام

الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام

الاخوه الامناء المساعدون

تحية طيبه وبعد

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهوريه اليمنيه، ان يبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يعود علينا للعام الثامن على التوالي وشعبنا ووطننا الغالي يتعرض لعدوان غاشم تجاوز كل القيم الانسانية والدينية.

وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم الوفاء بالمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد سائلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالتقدم والتطور والامن والاستقرار.
وكل عام وانتم بالف خير

المهنئون قطاع المرأه للمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: أكدوا مجددا وقوفهم خلف قيادته .. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بعيد الفطر
أخبار: قوى العدوان ترتكب 84 خرقاً خلال الـ24 ساعة
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
أخبار: الدكتور لبوزة  يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام  بعيد الفطر
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بحلول عيد الفطر المبارك
أخبار: 117 خرقاً جديدا للهدنه من قوى العدوان
ثقافة: مسلسل الاختيار 3 .. خطاب النهاية بعزل مرسى وإسقاط حكم الإخوان
اقتصاد: الدولار يضغط .. تسجيل أول انخفاض سعري منذ يناير
علوم وتقنية: لهذا السبب أزالت أبل التطبيقات القديمة من متجرها
محافظات: الحديدية.. افتتاح فندق أجنحة المطار السياحي
فنون ومنوعات: مسلسل يوتيرن . ريهام حجاج تفضح أيمن القيسونى
أخبار: الأرصاد يتوّقع هطول أمطار على مناطق متفرقة
أخبار: دار الإفتاء: يوم غدٍ الأحد المتمم لشهر رمضان
رياضة: ريال مدريد يتوّج بلقب الدوري الإسباني
رياضة: محمد صلاح يتوج بأهم جائزة في إنجلترا
أخبار: خبراء يكشفون عن أعراض جانبية للعسل
أخبار: فلكي: موعد عيد الفطر محسوم ولا مجال للاختلاف
أخبار: التهاب الكبد الغامض.. تعرف على أعراضه عند الأطفال
أخبار: وصول سفينة ديزل جديدة إلى ميناء الحديدة
أخبار: هطول أمطار متفاوتة الشدة في 13 محافظة يمنية
عربي ودولي: 50 قتيلاً جراء تفجير داخل مسجد في كابول
اقتصاد: أسعار النفط ترتفع مجدداً
أخبار: صنعاء .. مسيرة جماهيرية كبرى في يوم القدس العالمي
أخبار: هيئة البريد تفتح مكاتبها خلال إجازة العيد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022