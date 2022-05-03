المؤتمرنت -

قطاع المرأة يهتىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر فاطمة الخطري جاء فيها :



الشيخ المناضل /صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم

الإخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام الكرام



الاخ الامين العام للمؤتمر الشعبي العام



الاخوه الامناء المساعدون



تحية طيبه وبعد



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهوريه اليمنيه، ان يبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يعود علينا للعام الثامن على التوالي وشعبنا ووطننا الغالي يتعرض لعدوان غاشم تجاوز كل القيم الانسانية والدينية.



وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم الوفاء بالمضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد سائلين المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير وعلى شعبنا ووطننا الغالي بالتقدم والتطور والامن والاستقرار.

وكل عام وانتم بالف خير



المهنئون قطاع المرأه للمؤتمر الشعبي العام



فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام