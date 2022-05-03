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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر

الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الفطر
تلقى الشيخ صادق أمين أبوراس- رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر من عضو اللجنة العامة- عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، ومن خلاله إلى قيادات وقواعد وأنصار وحلفاء المؤتمر في كل ربوع الوطن، وإلى عامة الشعب اليمني وجيشه ولجانه الشعبية.
وأكد الرهوي أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تحل والشعب اليمني يواصل تسطير ملاحم الصمود، متشبثا بفرحة العيد رغم الآلام الناجمة عن استمرار العدوان والحصار وتصعيد الحرب الاقتصادية وتنصل تحالف العدوان وعملائه عن تنفيذ بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف الرهوي أن تحالف العدوان حاول إجهاض فرحة العيد بعرقلة عودة المغتربين والطلاب عبر مطار صنعاء، وعرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل، كما استمر في القرصنة على سفن الوقود.
وعبر عضو اللجنة العامة عن فخره واعتزازه بحكمة رئيس المؤتمر ومواقف التنظيم الوطني الرائد من مجمل القضايا الوطنية، في إطار الشراكة مع أنصار الله والقوى الوطنية الرافضة للعدوان، وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد وحدة الوطن والمؤتمر على حد سواء، وتحصين الجبهة الداخلية من الاختراق والاختلاف، وتعزيز جبهة الصمود، وهي مواقف وطنية نابعة من قيم ومبادئ المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني، بما يليق بمكانة وتاريخ المؤتمر منذ تأسيسه حتى اليوم.
واختتم عضو اللجنة العامة - عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي تهنئته بالإشارة إلى أن القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله عازمة على المضي في طريق السلام، رغم مماطلة وعدم جدية قوى العدوان، وفي الوقت ذاته فإن الأيادي على الزناد استعدادا للدفاع عن الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.








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