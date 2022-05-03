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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ودرجات حرارة مرتفعة على الصحارى وسهل تهامة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناَ على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد إلى مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، لحج والبيضاء خلال فترتي الظهيرة والمساء.

كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة نهارا على الصحارى وسهل تهامة وتتراوح ما بين 37 إلى 42 درجة مئوية.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على جنوب السواحل الغربية والمرتفعات المحاذية له.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة باجتيازها أثناء وبعد هطول الأمطار وأثناء العواصف الرعدية.

ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة، والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار.

وحث المركز سائقي المركبات على أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة أو هطول الأمطار.

ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية وسهل تهامة والذاهبين إليها من الطقس الحار نهاراً.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز : 21.6 ملم، المحويت : 12.2، المعافر : 0.8، ريمه : 0.2.

وأفاد بهطول أمطار متفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية ومناطق متفرقة من الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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