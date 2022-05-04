المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بعيد الفطر من قيادات حزبية

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس برقيات تهان من عدد من قيادات الأحزاب السياسية حيث تلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد عبدالله غانم الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي جاء فيها :



يطيب لي ويشرفني بإسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قياديي وكوادر واعضاء ومناصري التنظيم السبتمبري الديمقراطي أن ارفع ايات التهاني والتبريكات للأخ الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو راس وكافة قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمرالشعبي العام

بمناسبة حلول عيدالفطر المبارك لعامنا هذا ١٤٤٣-٢٠٢٢م سائلًا المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا ووطننا مايصبو اليه من النصر والامن والاستقرار والسلام والتقدم والازدهار

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم/الشيخ محمدعبدالله غانم ابوغانم

الامين العام المساعدللتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضوالمجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



كما تلقى برقية مماثلة من الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية نشوان ناصر النصيري جاء فيها :



((برقية تهنئة))



فخامة الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



يسرني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وأعضاء وكوادر ومناضلي الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لفخامتكم أسمى أيات التهاني وأصدق التبريكات ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ هـــ ـــ ٢٠٢٢ م ..



كــــــل عــــــــام وأنــــتـــــم والـيــمـــن الحبيب بـألــف خــيــر ..



أخوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية



كما تلقى برقية أخرى من الأمين العام لحزب جبهة التحرير خالد جيوب الردفاني جاء فيها :



معالي الشيخ/صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم.....تحيه وبعد....بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك يسرني أن أرفع اليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم والى كل قيادات وقواعد وأنصار للمؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبه الدينيه العظيمه حيث تأتي هذه المناسبه تتويجا لشهرالرحمه والايمان سائلين من الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر أعمالنا أن شاءالله....

وان يمن على أمتنا اليمنيه العظيمه بالأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبه الدينيه العظيمه علينا وعلى أمتنا اليمنيه والعربيه والاسلاميه بالخير والسلام أن شاءالله.......وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنيه العظيمه بألف خير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اخوكم الاستاذ/خالدجيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



وتلقى برقية من الأمين العام لحزب المستقبل اسماعيل الجلعي جاء فيها :

*تهنئـــــة خـــاصــــــة*

الوالد المناضل الشيخ صادق بن امين ابو راس حفظه الله

رئيس المؤتمر الشعبي العام

* أتقدم إليكم و لكافة قيادة و اعضاء المؤتمر الشعبي العام و احزاب التحالف الوطني الديمقراطي و كافة ابناء الشعب اليمني بأسمى ايات التهاني والتبريكات

بمناسبة عيد الفطر المبارك

سائلا المولى عز و جل ان يعيده علينا وعليكم باليمن و الخير و البركات سنين عديدة و اعوام مديدة في طاعة الله و مرضاته و ان يتقبل الله منا و منكم صالح الاعمال و يجعلكم في أتم الصحة والعافية و طول العمر

وكل عام وانتم بخير



ابنكم / اسماعيل الجلعي

امين عام حزب المستقبل



وتلقى تهنئة أخرى من مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني جاء فيها:

الشيخ / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحية وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، يسرني ويشرفني كثيرا بإسمي ونيابة عن جميع قيادات وأعضاء حزب الحوار وكل أنصار الحوار أن أرفع إليكم جزيل الأماني وأصدق آيات التهاني والتبريكات ، ومن خلالكم إلى جميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج ، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بالخير والبركات ، وشعبنا اليمني بخير وفي خير وسلام وأمن ورخاء وإستقرار .



مثمنا لكم دوركم الريادي الكبير وقيادتكم الحكيمة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، حزب الوسطية والإعتدال والبناء والتنمية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ، وبما جعله قويا أكثر مما مضى ، وعصيا أمام كل المؤامرات التي استهدفت النيل من كيانه وإلغاء وجوده ، وتهميش أدواره وطمس مواقفه ومنجزاته التأريخية ونظالات وتضحيات قياداته وأعضاءه الوطنية منذ تأريخ نشأته وحتى اليوم .



وفي الأخير أكرر لكم التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة ، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية ، ومزيدا من الصبر والثبات والحكمة لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن اليمني ، مؤكدين لكم دائما وفي كل الظروف وقوفنا الدائم إلى جانبكم وإلى جانب كل القوى الوطنية بما يساهم في تعزيز وتماسك اللحمة الداخليه حتى الإنتصار على العدوان الخارجي ، وينتهي الحصار الجائر على شعبنا ، ويعم السلام والرخاء والإزدهار كل ربوع وطننا الحبيب.

ودمتم والله يرعاكم.



أخوكم أ / مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار الوطني