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المؤتمر نت - بعث الشيخ المناضل صادق بن أمين ابو رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الشيخ احمد الطاهري باستشهاد نجله
بعث الشيخ المناضل صادق بن أمين ابو رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ احمد سالم الطاهري مسؤول الرقابة التنظيمية بفرع بمحافظة البيضاء عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وكافة ال الطاهري بمديرية السواديه محافظة البيضاء باستشهاد نجله ( علي ) .

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وانا اليه راجعون








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