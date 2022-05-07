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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار

الارصاد يصدر تحذير جديد

المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية، واجواء حارة نهاراً خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية ، بأنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة على محافظات تعز، إب، ذمار، ريمه، المحويت، حجة وغرب كل من صنعاء وعمران وصعدة.

وقد تمتد الأمطار إلى المناطق الجبلية المقابلة للسواحل الغربية والجنوبية.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون حارة نهاراً وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 إلى 41 درجة مئوية، ويستثنى من ذلك المرتفعات الجبلية الغربية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري وممرات السيول، ونصح بعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية أو الاحتماء بالأشجار.

كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أثناء وبعد هطول الأمطار.

ودعا المركز إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب المياه وخاصة في المناطق الحارة.

وذكر المركز بأن أمطاراً متفرقة متفاوتة الشدة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية.








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