المؤتمرنت -

الامين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحميقاني

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /عبدالله محمد العروي الحميقاني، وكيل محافظة البيضاء، عضو المجلس المحلي بالمحافظة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ /علي محمد العروي الحميقاني، وإلي أولاد الفقيد أحمد ومحمد عبدالله الحميقاني، واخوانهم، وكافة أفراد الاسرة و قبائل آل حميقان في مديرية الزاهر محافظة البيضاء، عبّر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وانصار المؤتمر عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وانا اليه راجعون"

