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قطاع الاعلام بالمؤتمر يدين إغتيال الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

عبّر قطاع الاعلام في المؤتمر الشعبي العام عن إدانته واستنكاره لجريمة إغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين المحتلة برصاص جنود الكيان الصهيوني الغاصب .



واعتبر العاملون في قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام استهداف الاعلامية أبو عاقلة بشكل مباشر أثناء تغطيتها لجرائم الإحتلال بفلسطين المحتلة، إنما يأتي ضمن سلسلة جرائم الكيان الصهوني بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني ومحاولة هذا الكيان الغاصب لكتم صوت الحقيقة ومحو آثار جرائم الاحتلال.



وحمل بيان صادر عن قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام، قادة الكيان الصهيوني مسئولية إغتيال شيرين أبو عاقلة، في جريمة علنية مكتملة الأركان، وإنتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات المعنية بحماية الصحفيين، داعيا المنظمات الحقوقية والاعلامية إلى المطالبة بمعاقبة القتلة المتورطين في هذه الجريمة البشعة التي تعد جريمة حرب ضد الإنسانية.



وبهذه الفاجعة تقدم العاملون في القطاع الاعلامي بالمؤتمر الشعبي العام بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الشهيدة الاعلامية المناضلة شيرين أبو عاقلة ولزملائها في قناة الجزيرة والوسط الصحافي بشكل عام، سائلين المولى عز وجل الرحمة للفقيدة وأن يعصم قلوب اهلها وذويها والشعب العربي الفلسطيني بالصبر والسلوان ، وأن يمنّ على زميلها الصحفي علي السمودي بالشفاء العاجل.



وشيرين أبو عاقلة مواليد في 3 يناير 1971 في القدس، وتخرجت من مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا في القدس، ويعود أصلها لمدينة بيت لحم. درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.



عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل: وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو.



ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية، وعملت أبو عاقلة في تغطية أحداث الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني حتى وفاتها برصاص جيش الكيان الصهيوني في 11 مايو 2022.



في 11 مايو 2022، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابتها بعيار ناري بالرأس خلال تغطيتها لاقتحام جيش الكيان الصهيوني لمخيم جنين، قبيل اعلان الوزارة وفاتها نظرًا لوضعها الحرج في قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين.





