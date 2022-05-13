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المؤتمر نت - بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقيات تعازِ ومواساة إلى كلا من

الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي

المؤتمرنت -
الامين العام المساعد يبعث عدد من برقيات التعازي
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقيات تعازِ ومواساة إلى كلا من الشيخ / جبران عبده محمد حسن زيد الجابري واخوانه بمنطقة بني جابر الأيفون مديرية المواسط بمحافظة تعز، والى عبدالعزيز عبدالوهاب عبده فارع حزام الجابري، واخوانه، بني جابرالأيفوع مديرية المواسط، والى الشيخ/ صهيب احمدعبده نعمان ( شويل) واخوانه، بمنطقة أعرود السواء مديرية المعافر، وذلك بوفاة ابائهم الذين قضوا معظم أعمارهم في خدمة الوطن والمجتمع .

واشار الأمين العام المساعد إلى عدد من مناقب المتوفين ومواقفهم الوطنية واسهاماتهم العملية والخيرية والمجتمعية وحضورهم السياسي والمجتمعي الفاعل في محيطهم السكني وعلى مستوى المديريات ومحافظة تعز بشكل عام .

معبراً باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد وانصار المؤتمر، لكل أُسر المتوفين واقاربهم - كلا على حدة- عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين الثلاثة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان
"إنا لله وانا اليه راجعون"








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