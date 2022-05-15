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المؤتمر نت - تحذيرات من موجة غبار تجتاح محافظات يمنية

تحذيرات من موجة غبار تجتاح محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذيرات من موجة غبار تجتاح محافظات يمنية
نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من تأثر بعض المحافظات اليمنية من موجة غبار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحذّر المركز في نشرته الجوية المواطنين، خاصة المرضى والأطفال وكبار السن، من التعرّض المباشر للغبار والعوالق الترابية.

كما نبّه سائقي المركبات على الطرق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والعوالق الترابية.

وحذر المركز قاطني المناطق الصحراوية والسهول الساحلية والسواحل الجنوبية والشرقية من درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الظهيرة.

وأشار المركز إلى أن الطقس في المرتفعات الجبلية صحو بشكل عام وتشكّل قطع من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية، في حين سيكون الطقس صحواً وجافاً بشكل عام مع نشاط للرياح وتواجد للعوالق الترابية أثناء النهار.

وفي المناطق الساحلية، سيكون الطقس صحواً بشكل عام، حاراً ورطباً، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين "37-42 درجة مئوية"، ومغبراً نسبياً نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تصل إلى 18 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون حاراً وجافاً، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين "37-41 درجة مئوية، ومغبرا نسبياً إلى مغبر نهاراً، والرياح معتدلة إلى قوية السرعة تصل إلى 20 عقدة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

في حين سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً إلى غائم، ويتوقع هطول أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى 20 عقدة.








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