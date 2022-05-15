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المؤتمر نت - ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 521 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 6,2 مليون وفاة

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 521 مليوناً

المؤتمرنت -
إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 521 مليوناً
ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 521 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 6,2 مليون وفاة، حسبما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأحد.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 521.059.204، وإجمالي الوفيات 6.263.115.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 999.572 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 82.437.716.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 665.104 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 30.682.094.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 524.201 وإجمالي إصابات 43.119.112.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ 369.961 وإجمالي إصابات 17.989.065.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 324.465 وإجمالي إصابات 5.745.652.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 213.013 وإجمالي إصابات 3.571.516.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 177.903 وإجمالي إصابات 22.361.204.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 165.182 وإجمالي إصابات 17.030.147.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 156.453 وإجمالي إصابات 6.050.519.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 148.306 وإجمالي إصابات 29.352.290.








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