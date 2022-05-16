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المؤتمر نت - مسؤول: العالم على أعتاب أزمة اقتصادية

مسؤول يحذر.. العالم على أعتاب أزمة اقتصادية عميقة

المؤتمرنت - متابعات -
مسؤول يحذر.. العالم على أعتاب أزمة اقتصادية عميقة
اعلن مسؤول أوروبي، اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بشأن تداعيات الوضع في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، ويعتقد أن العالم على أعتاب أزمة اقتصادية عميقة.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل : "نحن قلقون للغاية من التداعيات على الاقتصاد العالمي. نواجه أزمة اقتصادية عميقة، بما في ذلك أزمات في الأسعار والكهرباء والغذاء".

وكان عدد من الدول الغربية قد فرض عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. كما تدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسيين.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية الغرب طويلة الأجل، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مضيفا أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد.

وصرّحت روسيا بأن الخبراء واثقون من أن الارتفاع في أسعار الطاقة، الناجم عن العقوبات الغربية ضد روسيا بلغ اليوم ارقاما قياسية، وهي ليست الحد الأقصى.

وفي وقت سابق حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في معرض حديثه عن عواقب العقوبات ضد بلاده، من أنها ستؤدي إلى أزمة غذاء عالمية كاملة، مع احتمال حدوث مجاعة في بعض الدول.








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