المؤتمرنت -

صنعاء.. تدشين خدمة الإنترنت عبر الـ" واي فاي"

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، عن تدشين خدمة الأنترنت عبر الـ "واي فاي" لعدد 170 محطة أكسس بوينت في العاصمة صنعاء.



وأكد الوزير النمير في فعالية احتفالية نظمتها اليوم، وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، على أهمية زيادة الوعي بالدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي يحث على توجيه التكنولوجيا لدعم كبار السن وتحسين حياتهم في مرحلة الشيخوخة، باعتبار التكنولوجيا الرقمية تدعم كافة مجالات الحياة.



ولفت الوزير النمير، إلى أن العنوان الذي اعتمده الاتحاد الدولي لهذا العام يضع المجتمع الدولي على المحك تجاه ما يعيشه الشعب اليمني، ومدى مصداقيته في الالتزام بمسئولية الإنسانية في توفير الحماية اللازمة للحفاظ على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن.



وشدد على أهمية تحييد قطاع الاتصالات لضمان استمرار وصول خدماته لملايين المواطنين، وإتاحة التكنولوجيا وجعلها مأمونة ومضمونة كحق إنساني مكفول للجميع.



وذكر وزير الاتصالات، أن مناسبة اليوم العالمي للاتصالات تأتي واليمن يرزح تحت ألم الحرب والحصار إلا أن الشعب اليمني مستمر في الصمود ويحاول تجاوز الآثار التدميرية الناتجة عن استهداف العدوان الممنهج للبنية التحتية.



وأوضح أن الحرب والحصار شكلا تحديا كبيرا لقطاع الاتصالات في اليمن، وتسببا في توجيه الجهود والإمكانات المادية لإصلاح ما يمكن إصلاحه لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، بدلا عن التركيز على المشاريع التطويرية للقطاع.



وبين الوزير النمير، أن منع دخول التجهيزات والمعدات إلى اليمن تسبب صعوبات وتعقيدات إضافية تكبدتها شركات الاتصالات في اليمن.



وأشار إلى أن وزارة الاتصالات عملت على تحسين البنية التحتية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاتصالات بتدشين التحول نحو استخدام الألياف الضوئية في الشبكة السلكية الرئيسية بداية بالعاصمة صنعاء وإدخال خدمة الأنترنت الأرضي إلى مناطق جديدة وتوفير نقاط الأنترنت الثابت لتغطية الاحتياج.



ولفت إلى تدشين خدمات الجيل الرابع عبر مشغلي الهاتف النقال المحليين، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لاستكمال عملية الانتقال لاستخدام أجيال الاتصالات الحديثة على مدى أوسع.



ونوه بظهور العديد من التطبيقات الذكية المحلية حيث بدأت بعض الجهات كالبنوك والشركات التجارية والمؤسسات التعليمية بتقديم خدماتها عبر شبكة الإنترنت ما أدى إلى زيادة نسبة المستخدمين ومستوى الاستفادة من خدمات الاتصالات لتشمل التعاملات اليومية.



وذكر وزير الاتصالات، أن الوزارة خاطبت المجتمع الدولي باعتبارها من مؤسسي الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف إيصال مظلومية الشعب اليمني وتثبيت حقوقه إزاء ما تتعرض له البنية التحتية من تدمير من قبل العدوان.



وأكد التزام اليمن بقوانين الاتحاد الدولي للاتصالات والقوانين الدولية والعمل على تحييد الأنشطة والخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات الاتصالات اليمنية انطلاقا من الرؤية الوطنية.



وفي الفعالية استعرض مدير الإعلام بوزارة الاتصالات إبراهيم شرف الدين، خسائر قطاع الاتصالات خلال الأعوام السبع الماضية حيث استهدف طيران العدوان 1106 منشآت شملت أبراج ومحطات وسنترالات وكبائن ومعدات وقوى وتكييف الاتصالات وصالات تابعة للبريد..



واشار إلى أن خسائر قطاع الاتصالات بلغت أكثر من 6 مليارات و792 مليون دولار.