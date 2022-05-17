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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عباد المصقري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد المصقري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ أحمد المصقري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد عباد المصقري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الشريف في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ أحمد علي عباد المصقري مدير عام مديرية عنس رئيس المجلس المحلي، وإلى نجل الفقيد الشيخ علي احمد عباد المصقري عضو المجلس المحلي بمديرية الحداء وإخوانه، بمناقب الراحل وإسهاماته في مختلف المراحل التي مر بها الوطن وكذا دوره الاجتماعي في إصلاح ذات البين.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل المصقري بمديرية الحداء محافظة ذمار في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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