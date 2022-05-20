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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء افراج تحالف العدوان السعودي عن سفينة البنزين (سي أدرو)

27 الف طن .. الإفراج عن سفينة بنزين جديدة

المؤتمرنت -
27 الف طن .. الإفراج عن سفينة بنزين جديدة
أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء افراج تحالف العدوان السعودي عن سفينة البنزين (سي أدرو) والتي تحمل على متنها كمية 27.590 طنا من مادة البنزين.

وجاء الافراج عن السفينة (سي أدور) بعد يومين إثنين من اعلان شركة النفط إفراج تحالف العدوان يوم الخميس19 مايو الجاري عن السفينة "كورنيت"، المحمّلة بـ20 ألف طن بنزين و9 ألف طن ديزل.


واشارت شركة النفط إلى استمرار إحتجازالعدوان لعدد سفينتي مشتقات نفطية قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.








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