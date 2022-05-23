الإثنين, 23-مايو-2022 الساعة: 07:59 م - آخر تحديث: 07:54 م (54: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
كان ولايزال رهان الشعب للملمة وطن يتشظى.. المؤتمر.. شوكة الميزان
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
نوفمبر‮ ‬الاستقلال‮.. ‬استحقاق‮ ‬وطني‮ ‬جديد
بقلم‮ / ‬خالد‮ ‬الشريف‮ ❊‬
طريقهم‮ ‬طريقنا
أحمد‮ ‬عبادي‮ ‬المعكر‮❊‬
جورج قرداحي الحُر ولبنان الذي نعتزّ به
ا. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
استلهام‮ ‬مآثر‮ ‬الثورة
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية،

قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد الوطني

المؤتمرنت -
قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية (22مايو 1990م)، وذلك من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الامانة العامة، الشيخ ناجي القوسي، ينشر(المؤتمرنت) فيما يلي نصها :

الأخ الشيخ المناضل / صادق أمين أبوراس الأكرم
تحيه تقدير ..... وبعد
بإسم التكوينات الشبابيه والطلابية بفروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة، يشرفنا ان نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية فى الثاني والعشرين من مايو المجيد 1990.

هذا اليوم العظيم الذي سيظل خالدا فى تاريخ الوطن وحياة كل أبناء اليمن ...

فلقد ظلت الوحدة محور نضال الشعب اليمني وكانت هدفا إستراتيجيا من أهداف الثورة اليمنية الخالدة26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1963 ، 30 نوفمبر، وجاء إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990 تتويجا لنضالات الرواد الأوائل من مناضلي الحركة الوطنية وجهود أبناء الشعب وقواه الوطنية فى جنوب الوطن وشماله..

فيوم الثاني والعشرين من مايو المجيد 1990 يعد علامة تحول فارقة في التاريخ اليمني، ولقد ساهم المؤتمر الشعبي العام ومعه كل القوى الوطنية المخلصة فى صناعة هذا اليوم المجيد وتحقيق هذا المنجز الوحدوي العملاق والذي يعد أهم المنجزات والماكسب الوطنية فى تاريخ اليمن المعاصر..

ويأتي إحتفالنا اليوم بالذكري الثانية والثلاثين ووطننا يتعرض وللعام الثامن علي التوالي لعدوان غاشم وحصار جائر يستهدف كل المنجزات والمكاسب الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية المباركة، لكننا على ثقه بأن كل تلك المخططات التآمرية ستتحطم على صخرة وعي الشعب اليمني العظيم .
فالوحدة فى وجدان وأفئدة الشعب والوحدة تحققت لتبقى بحماية ابناء الشعب شمالا وجنوبا والذين يرفضون الوصاية ويقاومون العدوان والإحتلال الخارجي الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ختاما، نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، ونجدد لكم العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة ولتنظيمنا الرائد فى الحفاظ علي المكتسبات الوطنية، متمنين لكم موفور الصحة والعافية..
مع خالص التحية والتقدير..

اخوكم / ناجي بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: جيل الوحدة
قضايا وآراء: الوحدة .. والوحدويون
قضايا وآراء: في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
قضايا وآراء: الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
أخبار: عبرت عن اعتزازها بدوره النضالي.. فروع المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
أخبار: جددت ولائها التظيمي ..هيئات المؤتمر تهنئ ابو راس بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
أخبار: المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (فيديو)
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ32 للجمهورية اليمنية
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ32 للوحدة اليمنية
أخبار: الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو
فنون ومنوعات: سرب من النحل يحتل مدينة بريطانية
رياضة: ميلان بطلاً للدوري الإيطالي
أخبار: نادي وحدة صنعاء يحتفي بالعيد الـ32 للوحدة اليمنية
رياضة: مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الإنجليزي
فيديو المؤتمرنت: المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية (فيديو)
علوم وتقنية: انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع لجراحي المخ والاعصاب
عربي ودولي: شنغهاي تعيد تشغيل شبكة النقل العام
علوم وتقنية: ارشادات أممية لاحتواء جدري القرود
رياضة: لايبزيغ يتوج بطلا لكأس ألمانيا
أخبار: شاهد الصور .. رئيس المؤتمر يكرّم الفنان الكبير أيوب طارش بدرع 22 مايو
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر وحلفائه بمناسبة العيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية
عدسة المؤتمرنت: شاهد الصور .. رئيس المؤتمر يكرّم الفنان الكبير أيوب طارش بدرع 22 مايو
أخبار: المؤتمر يحتفي بالعيد الوطني الـ32 للجمهورية اليمنية / صور مختارة
أخبار: رئيس المؤتمر يكرّم أيوب طارش والعرشي بدرع 22 مايو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022