المؤتمرنت -

إصابة 3 مدنيين في 175 خرقاً جديداً لقوى العدوان

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 175 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في غارتين للطيران الاستطلاعي المسلح على النيجة بمديرية الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.



وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق للطيران الأباتشي في أجواء نجران و64 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع ، البيضاء وجبهات الحدود.



وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والكدحة وتبة حذاري في عصيفرة وتبة أبو محمد بالعنين بمحافظة تعز، وجنوب لفة السودة بجيزان.



وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية هجومية وزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الأحطوب بجبل حبشي بمحافظة تعز.. مبينا أنه تم رصد تعزيزات عسكرية لمرتزقة العدوان في الأحطوب.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه مواقع الجيش واللجان الشعبية في رتب أبو صالح في المخدرة بمحافظة البيضاء.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ ومنبه ورازح بمحافظة صعدة، واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في الكنب وجبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان، والصخرة في عسير.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 73 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.