المؤتمرنت -

وصول سفينة بنزين جديدة إلى ميناء الحديدة

وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم السفينة "عهود" وعلى متنها 30 ألفاً و929 طناً من البنزين بعد احتجازها لأكثر من 9 أيام.



وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن سفينة ‎البنزين "عهود" وصلت إلى ميناء الحديدة بعد أن كانت محتجزة من قبل تحالف العدوان الذي لم يلتزم بالهدنة الإنسانية.



وأشار المتوكل إلى أن تحالف العدوان ما يزال يمارس سياسة التقطير في إدخال سفن الوقود على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة، فيما لا تزال سفينة بنزين محتجزة قبالة سواحل جيزان.