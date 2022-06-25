المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، على عدد من المحافظات، وطقساً شديد الحرارة على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة في فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة، وعلى أجزاء من محافظات ذمار وصنعاء وعمران وصعدة.



وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، جنوب البيضاء، حضرموت وشبوة، وقد تطال أجزاء من صحارى محافظات حضرموت، شبوة، الجوف وأجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.



كما توقع المركز طقساً جافاً شديد الحرارة نهاراً على صحارى المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف وصعدة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37-44 درجة مئوية.



ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً رطباً على المناطق الساحلية كافة حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و38 درجة مئوية.



ولفت المركز إلى رياح شديدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج في أرخبيل سقطرى.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.



ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية السهول الساحلية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاضاً على سلامتهم، وفي أرخبيل سقطرى لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في إب: 3.0 ملم، حجة: 2.6، الكدن: 2.6، ريمة: 2.3، صعدة: 0.2، كما هطلت أمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق خارج نطاق محافظات الرصد.