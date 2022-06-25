المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

بدء فعاليات المؤتمر اليمني الأول لمرض السيلياك

بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر اليمني الأول لمرض السيلياك، الذي يناقش على مدى يومين 10 أوراق عمل تتضمن ثلاثة محاور (الطب التشخيصي - التغذوي - الصناعي) وكيفية صناعة أغذية خالية مادة الجلوتين.



وأوضحت رئيس مؤسسة سيلياك رئيس المؤتمر بسمة مصطفى الباشا، لـ(المؤتمر نت)، أن الهدف من المؤتمر إخراج المرض الى الواقع، وخلق توعية حقيقية بوجود المرض في مختلف أنحاء اليمن وفي شريحة كبيرة، خاصة مع صعوبة في التشخيص نظراً لتشابهه الكبير مع أمراض أخرى مثل أمراض الجهاز الهضمي كالقولون والجرثومة وغيرها، مبينة أن المرض عبارة عن تحسس من طحين القمح وغيره من الأغذية التي تحتوي على مادة الجلوتين.



وقالت بسمة الباشا إن أعراض المرض يشبه الى حد كبير أعراض أمراض الجهاز الهضمي مثل المعدة والقولون وفقدان الوزن وغيرها، كما أن هناك نوع خالي من الأعراض ونوع تقليدي خالي من الأعراض وآخر مستعصي، دون أن يشعر المريض وحتى الطبيب بالتشخيص الحقيقي، وأن العلاج الأمثل لهذا المرض هو استخدام الحمية مدى الحياة والمتمثلة بالابتعاد عن الأغذية التي تحتوي على الجلوتين مثل القمح والشعير ومشتقاتهما مثل المعكرونات والشعيرية والبسكويتات وغيرها، والالتزام بالأغذية الخالية من هذه المادة، حينها يختفي المرض تماماً، خاصة مع عدم وجود أي علاج دوائي لمرض السيلياك باستثناء بعض المهدئات للقولون وغيرها.



وأضافت "نسعى من خلال هذا المؤتمر للخروج بتوصيات تسهم وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وذات العلاقة في توفير التشخيص الدقيق للمرض، وخلق مناخ توعوي حقيقي عن المرض وأعراضه وطرق علاجه والوقاية منه.



الجدير بالذكر أن السيلياك مرض مناعي ذاتي يؤدي الى حساسية دائمة من الجلوتين المتواجد في القمح والشعير والجاودار في المرضى المعرضين وراثياً، ويحدث المرض نتيجة عدم تحمل الجلوتين وتحديداً جزء منه يسمى غليادين، ويحدث المرض عند من لديهم تحسس من الجلوتين عند تناول الاطعمة التي تحتوي على هذه المادة، حيث تتحفز المناعة الذاتية في الامعاء الدقيقة، التي تؤدي الى التهاب ودمار في الجهاز الهضمي والخملات المسؤولة عن امتصاص الأغذية.

