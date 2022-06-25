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أخبار
المؤتمر نت - إب.. تدشين حملة لإزالة الأكشاك والعشوائيات

إب.. تدشين حملة لإزالة الأكشاك والعشوائيات

المؤتمرنت -
إب.. تدشين حملة لإزالة الأكشاك والعشوائيات
دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، حملة إزالة الأكشاك ورفع البسطات والعشوائيات بمديريات مركز المحافظة التي ينفذها،مكتب الأشغال العامة والطرق.

تهدف الحملة إلى تنظيم الشوارع والأسواق بمدينة إب وتسهيل حركة المرور وإزالة التشوهات والمخالفات لما تسببه من ازدحام وإعاقة لأعمال النظافة وتشويه المظهر العام.

واستمع المحافظ صلاح من نائب مدير مكتب الأشغال بالمحافظة علي القفاز، إلى إيضاح عن الإجراءات والبدائل المتاحة التي سيتم العمل بها وتنفيذها لإنجاح الحملة.

وأوضح محافظ إب أهمية تكاتف جهود الجميع لإزالة العشوائيات والمخالفات في الجزر الوسطية للطرق وتوفير أماكن بديلة للأسواق التي تسبب اختناقات مرورية وتعيق حركة السير .

وشدد على ضرورة تواصل أعمال إزالة كافة المخالفات والعشوائيات في الشوارع الرئيسية بإب، وإبراز المظهر الجمالي لها.. حاثا على استمرار حملات النظافة في الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين البيئة.

حضر التدشين مديرا إدارة المرور العقيد خالد أنعم وصندوق النظافة خالد غالب .








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