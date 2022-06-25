المؤتمرنت -

تعميم بشأن صرف النصف الأول من مرتب يونيو ٢٠١٨م

أصدرّت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميماً بشأن صرف النصف الأول من مرتب شهر يونيو 2018م، لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.



فيما يلي نص التعميم:



تنفيذاَ للتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصرف النصف الأول من مرتب شهر يونيو 2018م، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها.



وفي ضوء المهام التي تقوم بها الوزارة بتطبيق نظام كشف الراتب الموحد وربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة بيانات كشف الراتب الموحد، ومعالجة وتصحيح كافة حالات الاختلالات القائمة بكشوفات المرتبات وتحديث قاعدة البيانات المركزية، واستكمال الربط الشبكي مع كافة الوحدات المستهدفة وإصدار كشوفات المرتبات من قبل الجهات آلياً عبر الربط الشبكي من خلال اليوزرات والصلاحيات الممنوحة لها وإبلاغ وزارة المالية بخلاصات المرتبات للنصف الأول من شهر يونيو 2018م، المطلوب تعزيز البنك المركزي بموجبها، والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بآلية وإجراءات التعزيز وصرف المرتبات بموجب الكشوفات الصادرة من الوزارة.



وفي هذا الصدد، فقد تم إبلاغ وزارة المالية بخلاصات المرتبات للنصف الأول من شهر يونيو 2018م المطلوب تعزيز البنك المركزي بموجبها وتؤكد وزارة الخدمة المدنية على ما يلي:-



ـ على كافة الجهات سرعة عكس كافة المتغيرات ـ إن وجدت ـ في جانب الاستقطاعات "بخلاف الاستقطاعات التأمينية والضريبية"، آلياً عبر نظام كشف الراتب الموحد خلال فترة (3) أيام كحد أقصى.



ـ بعد انتهاء الفترة المحددة ستقوم الوزارة بموافاة وزارة المالية بكشوفات المرتبات التفصيلية لإبلاغ البنك المركزي وكاك بنك وهيئة البريد لاستكمال إجراءات الصرف بموجبها.



ـ على كافة الوحدات الالتزام بإصدار خلاصات كشوفات المرتبات آلياً من قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد واستكمال إجراءات قطع الشيكات واستمارات الصرف.



ـ على كافة الجهات إلزام الموظفين الموقفة مرتباتهم لأثبات تواجدهم لدى الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات لاستكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم وإطلاق مرتباتهم خلال الفترة المحددة لعملية الصرف.



وتهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.

