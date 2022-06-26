الأحد, 26-يونيو-2022 الساعة: 04:43 ص - آخر تحديث: 02:01 ص (01: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت -

ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخ

المؤتمرنت -
ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخ
شاركت ناسا صورًا مذهلة للمريخ، بما في ذلك صورة مقربة لبركة قديمة، حيث اجتاز المسبار كيوريوسيتي المريخ التابع لناسا عبر الكوكب الأحمر لسنوات، والتقط صوراً محيرة.

استهدف الفريق الذي يقف وراء المركبة الجوالة منطقة غنية بالطين مليئة بالكبريتات للعثور على دليل على وجود مياه على الكوكب ، مما يوفر معلومات عن مناخ المريخ لا يزال العلماء يحاولون فهمها.

تشكلت المعادن عندما كانت البحيرات والجداول حقيقة واقعة عبر Gale Crater ، والتي تقع في قاعدة Mount Sharp ، وهو جبل يبلغ ارتفاعه ثلاثة أميال والذي كانت عربة Curiosity تسافر خلاله منذ عام 2014 حسبما نقلت ذا صن.

أعلى الجبل تقع "المنطقة الانتقالية"، حيث كشفت صور كيوريوسيتي عن تيارات جافة وكثبان رملية تشكلت فوق رواسب البحيرة.

قال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "لم نعد نرى رواسب البحيرة التي رأيناها منذ سنوات منخفضة على جبل شارب".

"بدلاً من ذلك نرى الكثير من الأدلة على مناخات أكثر جفافاً، مثل الكثبان الرملية الجافة التي أحيانًا ما تدور حولها تيارات.

"هذا تغيير كبير عن البحيرات التي استمرت لملايين السنين قبل ذلك."

تكتشف المركبة الجوالة كمية أقل من الطين والمزيد من الكبريتات بينما تتسلق أعلى عبر المنطقة الانتقالية وقريبًا ، ستعثر Curiosity على آخر عينة صخرية ستأخذها في هذه المنطقة.

وأشار تقرير ذا صن، أنه يأمل أن يوفر هذا نظرة أكثر تفصيلاً على التركيب المعدني المتغير لصخور الكوكب.

يأخذ Curiosity صورًا بنمط بانوراما، ويعرض المناظر الطبيعية للكوكب التي لا تزال غامضة.

المعلومات التي تم جمعها من هذه الصور تفاصيل المعرفة المعقدة للمياه على هذا الكوكب. من المحتمل أن تكون المياه الجوفية قد انحسرت وتدفق في وقت ما، وفقًا لموقع ناسا على الإنترنت.

ستحتفل كيوريوسيتي بمرور 10 أعوام على سطح المريخ في أغسطس، لكن لا شيء يقف في طريقها من مواصلة مهمتها.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت المركبة الجوالة إلى الانتقال إلى الوضع الآمن بعد اكتشاف درجات حرارة أعلى من المعتاد على الكوكب.

يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل جميع الوظائف باستثناء الوظائف الأكثر أهمية حتى يظل بإمكان المهندسين تقييم الموقف.

عاد الفضول إلى طبيعته بعد بضعة أيام، لكن المهندسين ما زالوا يريدون تحليل السبب الدقيق للمشكلة، مشتبهين في أنها ناجمة عن اكتشاف العربة الجوالة لشذوذ في درجة الحرارة.

كانت المشكلات السابقة في عجلات العربة الجوالة قد جعلت الفريق يقود Curiosity لالتقاط صور جديدة لعجلاتها كل 3281 قدمًا أو 1000 متر.

قالت ميجان لين، مديرة مشروع كيوريوسيتي: "إذا وصلنا إلى النقطة التي كسرت فيها عجلة واحدة غالبية سروالها، فيمكننا القيام باستراحة محكومة للتخلص من القطع المتبقية".

"نظرًا للاتجاهات الحديثة يبدو من غير المحتمل أننا سنحتاج إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء. العجلات صامدة بشكل جيد، مما يوفر الجر الذي نحتاجه لمواصلة صعودنا."








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: العراق إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا
قضايا وآراء: سوء نيه !!
رياضة: قرعة بطولة كأس العرب للشباب
أخبار: النواب يستدعي 3 وزراء على خلفية (صندوق الحديدة)
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر اليمني الأول لمرض السيلياك
قضايا وآراء: ‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
عربي ودولي: منظمة: جدري القرود لا يستدعي الغاء الفعاليات
أخبار: الأمم المتحدة: قطع المساعدات يعرض حياة اليمنيين للخطر
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة
عربي ودولي: إصابة 131 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال
أخبار: إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم في الحديدة
رياضة: رفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة إلى 26
أخبار: 8 هجمات جوية على حيس.. وتحليق في أجواء الجبلية
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 6 محافظات
أخبار: إعلان موعد انطلاق المهرجان الوطني الأول للعسل اليمني
أخبار: 3 مؤشرات على تلف الكلى وارتفاع السكر في الدم
أخبار: وصول سفينة بنزين جديدة إلى ميناء الحديدة
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
فنون ومنوعات: أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة
عربي ودولي: أوروبا تمنح أوكرانيا ومولدافيا عضوية التكتل
علوم وتقنية: 6 عادات صحية تحميك أثناء الصيف
أخبار: علامة "خطيرة" للكشف المبكر عن سرطان الجلد
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق
فنون ومنوعات: لحملها بفتاة.. تاجر يقتل زوجته ويحرق جثتها
أخبار: ناشئو اليمن يودعون غرب آسيا بخسارة أمام الأردن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022