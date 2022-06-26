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أخبار
المؤتمر نت - كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة : 9.7 ملم، إب : 7.6، المطار( صنعاء) : 3.3 ، حجة

امطار متوقعة على مرتفعات 11 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
امطار متوقعة على مرتفعات 11 محافظة يمنية
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن حالة من عدم الاستقرار تؤثر على البلاد، مع استمرار تهيئ الفرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خاصة مرتفعات محافظات لحج ، تعز، إب ، الضالع ، ريمة، المحويت وحجة وعلى أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وذكر أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، وقد تطال أجزاء من الصحارى والساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء جافة وشديدة الحرارة نهاراَ في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38- 44 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء قد تكون حارة ورطبة في المناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 -38 درجة مئوية.

ولفت المركز إلى استمرار الرياح الموسمية الشديدة على أرخبيل سقطرى، وتتراوح سرعتها ما بين 20-40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية السهول الساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس ، داعياً مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن بكافة أنواعها في أرخبيل سقطرى إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة : 9.7 ملم، إب : 7.6، المطار( صنعاء) : 3.3 ، حجة : 2.0، المحويت : 1.0 ، عمران : 0.2.

وهطلت يوم أمس أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين 0.4 إلى 8.8 ملم.








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