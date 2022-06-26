الأحد, 26-يونيو-2022 الساعة: 11:47 م - آخر تحديث: 11:26 م (26: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أبو راس يكتب في ذكرى إعادة تحقيقها .. الوحدة وجود وانتصار
بقلم صادق بن امين ابوراس - رئيس الموتمر الشعبي العام
سوء نيه !!
وليد غالب
‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
الربيع العربي والادوار العلنية لدول الخليج.. ماذا نفهم من مؤشرات السلام عام 2022
أ. د. عبد العزيز صالح بن حبتور
العسل اليمني..ضحية جشع المحطبين.. وانتكاسة في المردود الأقتصادي
عمار الأسودي
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
في‮ ‬ذكرى‮ ‬الوحدة‮ ‬الـ(32) لنعالج‮ ‬الأخطاء‮ ‬بكل‮ ‬الصدق‮ ‬والمسئولية‮ ‬
فاطمة الخطري*
الوحدة .. والوحدويون
جلال علي الرويشان*
جيل الوحدة
أحمد الكبسي
الوحدة وتكالب الأعداء
يحيى‮ ‬العراسي‮ ‬
عام‮ ‬النصر‮ ‬والسلام
بقلم/ غازي أحمد علي*
الاستقلال‮ .. ‬بين‮ ‬الأمس‮ ‬واليوم
راسل‮ ‬القرشي‮ ‬
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

المؤتمرنت -
178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 178 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 55 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، جبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن رصد خرق بتجمعات عسكرية لمرتزقة العدوان في قرية البرح المقابلة لجبل الأحطوب بمحافظة تعز.

وأكد المصدر رصد خمسة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، وتبة الدفاع في جيزان وفي البقاع ومربع الحماد في نجران، وفي جنوب مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 77 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى رصد 40 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، مشيراً إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ورازح ومنبه بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الصخرة بعسير وجبل تويلق والعمود بوادي جارة في جيزان والكنب القديم في جيزان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية
رياضة: ناشئو سوريا يتأهلون لنصف نهائي غرب آسيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يُغلق مرتفعاً
عربي ودولي: تحطم طائرة عسكرية في فنزويلا
أخبار: مناقشة تحديد مواقع إنشاء مناطق صناعية بصنعاء
ثقافة: يمنية تحصد المركز الاول في مسابقة “فنية”
علوم وتقنية: 4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض
أخبار: امطار متوقعة على مرتفعات 11 محافظة يمنية
أخبار: ناسا تشارك صورًا مذهلة لكوكب المريخ
رياضة: العراق إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا
أخبار: قوى العدوان ترتكب 112 خرقاً للهدنة في 7 محافظات
قضايا وآراء: سوء نيه !!
أخبار: برباعية نظيفة على عمان.. عودة متأخرة لناشئي اليمن
رياضة: قرعة بطولة كأس العرب للشباب
أخبار: تعميم بشأن صرف النصف الأول من مرتب يونيو ٢٠١٨م
أخبار: احذر.. الاستحمام بالماء البارد يهدد صحتك
أخبار: إب.. تدشين حملة لإزالة الأكشاك والعشوائيات
أخبار: النواب يستدعي 3 وزراء على خلفية (صندوق الحديدة)
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر اليمني الأول لمرض السيلياك
قضايا وآراء: ‬ماذا‮ ‬نريد‮ ‬من‮ ‬المنتديات؟‮ ‬
عربي ودولي: منظمة: جدري القرود لا يستدعي الغاء الفعاليات
أخبار: الأمم المتحدة: قطع المساعدات يعرض حياة اليمنيين للخطر
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وطقس شديد الحرارة
عربي ودولي: إصابة 131 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال
أخبار: إصابة مواطن بجروح خطيرة بانفجار لغم في الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022