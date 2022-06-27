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نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، وفق منظمة الصحة العالمية (WHO).



تشير تقديرات المنظمة إلى وفاة 17.9 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2019، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الوفيات العالمية. 85% من هذه الوفيات كانت بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



من المثير للدهشة أن تناول كمية كافية من فيتامين واحد قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو "فيتامين ك"، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".



"فيتامين ك" هو عنصر غذائي أساسي ضروري لتخثر الدم والتئام الجروح وصحة العظام.

يأتي في نوعين هما "فيتامين ك"، المعروف أيضا باسم فيلوكينون، وفيتامين ك 2 أو ميناكينون.



كلا هذين الشكلين من "فيتامين ك" ينتجان بروتينات تشارك في تجلط الدم.



وفقا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، يشير "فيتامين ك" إلى مجموعة من المركبات القابلة للذوبان في الدهون والتي تشارك في التخثر وتطور العظام وصحة القلب والأوعية الدموية.



علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن "نقص فيتامين ك يمكن أن يساهم في حدوث نزيف كبير وضعف نمو العظام وهشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة نيو إديث كوان (ECU) أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بـ "فيتامين ك" هم أقل عرضة بنسبة 34% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بتصلب الشرايين - وهي الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية.



قالت كبير مؤلفي الدراسة الدكتورة نيكولا بوندونو إن النتائج تشير إلى أن تناول المزيد من "فيتامين ك" قد يكون مهما للحماية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة.

توصي الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) بتناول 1 ميكروغرام يوميا من فيتامين ك لكل كيلوغرام من وزن الجسم للبالغين.



وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وتعاطي التبغ والاستخدام الضار للكحول من عوامل الخطر السلوكية المحددة لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وتوصي المنظمة بالتوقف عن استخدام التبغ، وتقليل الملح في النظام الغذائي، وتناول المزيد من الفواكه والخضروات، والنشاط البدني المنتظم، وتجنب الاستخدام الضار للكحول لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



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ما هي أعراض نقص "فيتامين ك"؟

هناك أعراض واسعة النطاق لنقص "فيتامين ك"، والنزيف المفرط هو الأكثر شيوعا.

تشمل الأعراض الأخرى: كدمات متكررة وسهلة، جلطات دموية صغيرة تحت الأظافر، نزيف في الأغشية المخاطية التي تبطن مناطق في الجسم، براز أسود داكن مع دم أحيانا.

ما هي أفضل مصادر لفيتامين ك؟

توصي ""NHS بالحصول على معظم "فيتامين ك" من تناول نظام غذائي متوازن.

الأطعمة مثل الخضار الورقية الخضراء، بما في ذلك السبانخ واللفت والخس والبروكلي والزيوت النباتية والفواكه مثل التوت الأزرق والتين والبيض والجبن واللحوم بما في ذلك الكبد والحمص وفول الصويا والشاي الأخضر هي بعض من أفضل مصادر "فيتامين ك".

