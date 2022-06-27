المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يواسي آل الخلقي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ/ حسين علي الخلقي، عضو اللجنه الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة ذمار، واخوانه، وكافة ال الخلقي، وذلك في وفاة المغفور لها باذن الله تعالى شقيقته الفاضلة.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهلها بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

