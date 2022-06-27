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المؤتمر نت - قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينتي ديزل، في خرق جديد وواضح للهدنة المعلن عنها ومضاعفة معاناة اليمنيين

تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود تحملان 58 الف طن

المؤتمرنت -
تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود تحملان 58 الف طن
قالت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينتي ديزل، في خرق جديد وواضح للهدنة المعلن عنها ومضاعفة معاناة اليمنيين.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن التحالف احتجز سفينتي ديزل "سي هارت" محملة بـ28 ألف و959 طناً و"برنيس خديجة" محملة بـ28 ألف و775 طناً.

وأشار المتوكل الى استمرار تحالف العدوان بقيادة امريكا في القرصنة على سفن الوقود رغم تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وقال:" تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن المشتقات النفطية رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي لم تقوم بأي تحرك ايجابي للحد من أعمال القرصنة".

واعتبر استمرار تلك الممارسات التعسفية من قبل قوى تحالف العدوان، خرقا واضحا للهدنة المعلن عنها ويؤدي إلى مضاعفة معاناة اليمنيين.








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